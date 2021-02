Por el contrario, la estadounidense perdió por 6-3, 6-4 en las semifinales. Con esto, se desvaneció su oportunidad de un título número 24 que le permitiría igualar a Margaret Court como la tenista más laureada de la historia. El problema no ha sido no intentarlo, sino no concretarlo.

En 2017 y estando embarazada, Williams conquistó su 23er título de individuales en majors en Melbourne Park y estableció un nuevo récord en la era profesional. Regresó a la Gira de la WTA en 2018 y desde entonces ha perdido las cuatro finales de Grand Slam que ha disputado, y otras tantas semifinales.

Tras la derrota en el Open de Australia Williams se paró y se llevó la mano al pecho. Salió de la pista en un sentido gesto de agradecimiento al público que la ovacionó de pie. Pero dejó la duda: ¿Fue esta su forma de decir adiós?.

Si alguna vez me despido, no se lo diría a nadie”, respondió la tenista estadounidense, de 39 años, con una sonrisa en una conferencia de prensa tras el juego.

Cuando la siguiente pregunta devolvió la conversación al gran número de errores no forzados (24) que cometió durante el partido en comparación con 12 ganadores, Williams negó con la cabeza, sollozó y dijo “He acabado” antes de abandonar de repente la sala de prensa.

Estas lágrimas dejaron un gran vacío y la pregunta sin respuesta ante la posibilidad de que la grande Serena decida decirle adiós a las canchas.

Osaka expresó su admiración hace Serena Williams

Osaka, quien también doblegó a Williams en la final del Abierto de Estados Unidos del 2018, se instaló en su cuarto duelo por el título de un major y extendió su racha de victorias consecutivas a 20 luego de ganar los últimos ocho puntos.

La japonesa conquistó el US Open del año pasado y el Abierto de Australia del 2019, por lo que se está convirtiendo en una gran favorita sobre cancha dura, condición le pertenecía a Williams. Y consciente de eso Naomi expresó su respeto ante Serena Williams al finalizar el partido.

El saludo y respeto entre Naomi Osaka y Serena Williams. Fantástica semifinal nos brindaron 💪🏼👏🏻

Más adelante expresó unas emotivas palabras dejando ver que Williams es un modelo a seguir en su carrera:

No sé si hay niños pequeños aquí hoy, pero yo era una niñita que la veía jugar a ella”, dijo Osaka, de 23 años. “Y tan sólo estar en la cancha enfrentándola es un sueño para mí”.