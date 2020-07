El piloto mexicano Sergio ‘Checho’ Pérez dio positivo en coronavirus y no correrá el Gran Premio de Inglaterra, informó este jueves su escudería Racing Point.

Después de una primera prueba que no arrojó un resultado definitivo, el piloto mexicano se sometió a una segunda que confirmó su contagio de COVID-19.

La escudería británica confirmó el contagio de Checo Pérez, quién es el primer piloto de la Fórmula 1 en dar positivo en coronavirus.

El oriundo de Guadalajara tendrá que permanecer aislado de sus compañeros y regresará a las pistas cuando reciba el alta médica.

“Pérez se encuentra en cuarentena siguiendo las instrucciones de las autoridades de salud pública relevantes y seguirá acatando los procedimientos establecidos por esas autoridades”, dijo la Federación Internacional de Automovilismo en un comunicado.

Sergio Perez was not at Silverstone on Thursday following an inconclusive test for Covid-19

He is currently self-isolating while he awaits the results of a re-test #BritishGP 🇬🇧 #F1 https://t.co/5qDTGQGYK5

