¡Eeeel Chuucky Lozaaano! El atacante mexicano sigue aprovechando los minutos que le da su técnico, Gennaro Gattuso y este miércoles anotó el gol que le dio el triunfo al Napoli 1-2 sobre el Genoa en la Serie A.

Hirving Lozano entró de cambio por Matteo Politano al minuto 64, dos minutos más tarde, mandó el balón al fondo de la red después de un excelente movimiento y un pase filtrado que lo dejaron de cara al arco.

De esta forma, el Chucky Lozano, va afianzándose como un jugador fundamental en el esquema de Gennaro Gattuso en el Napoli y que le puede resolver un partido apretado.

‘Chucky’ Lozano gives Napoli the lead with this superb finishing!pic.twitter.com/TrutDTabC9

— Mexican Prospects (@MXProspects) July 8, 2020