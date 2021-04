Serpiente gigante pone a Pittsburgh en alerta, es buscada

Un serpiente gigante puso en alerta a Pittsburgh, luego de que el animal fuera visto en uno de los parques.

Una persona que se encontraba caminando por Frick Park, el parque municipal más grande de Pittsburgh, Pensilvania, vio una serpiente gigante en uno de los senderos del parque este jueves.

Así lo dio a conocer Animal Care and Control, mientras que un portavoz de Seguridad Pública, Maurice Matthews dijo que los oficiales de control de animales están buscando en el lugar del parque donde se vio por última vez.

Además, la policía de la zona 4 también se encuentra pendiente de cualquier información sobre el animal y de verla en el área.

Desde su cuenta de Twitter, Seguridad Pública (Public Safety) de Pittsburgh emitió una alerta y un comunicado sobre la serpiente gigante vista en un parque.

Sin embargo, luego de unos minutos, se pudo identificar qué tipo de especie es y si es inofensiva para las personas.

Final Update: The experts have spoken!

We thank the reptile specialists at the Pittsburgh Zoo and PPG Aquarium for identifying the Frick Park snake as a Black Rat Snake.

We thank the public for their interest and for helping us identify this park visitor. https://t.co/WeAIBQX08L