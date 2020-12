Servicios de Google se caen a nivel global

Los servicios de Google como Gmail, YouTube y Drive tuvieron una caída generalizada a nivel global. Usuarios de todo el planeta reportaron que no podían entrar a sus correos o hacer búsquedas en esta red.

El portal DownDetector reportó problemas en casi todas las plataformas de Google desde la madrugada del 14 de diciembre. La caída generalizada parece haber durado unos 35 minutos pero algunos usuarios aún han reportado problemas para acceder a su Gmail, Google Drive, Google Calendar, Meet, etc.

Miles de usuarios reportaron los problemas en redes sociales, por lo que rápidamente se volvió tendencia en twitter las etiquetas #googledown #youtubedown

Youtube goes down

Everyone comes to Twitter be like! #YouTubeDOWN #Google pic.twitter.com/uq3grsIOaN — 𝙐 𝙎 𝙈 𝘼 𝙉 (@tweetsofusman) December 14, 2020

What’s happening 2020? The day came when you can’t even @Google what happened with @Google !

It’s #2020 and nothing is normal this year.#googledown pic.twitter.com/bxgSUFXOtY — Crisbin Joseph Mathew (@CrisbinJoseph) December 14, 2020

La caída generalizada traería pérdidas millonarias

La caída ha afectado no sólo a sus servicios, sino también a otros ligados a estos. Por ejemplo, el videojuego Pokémon Go, que necesita de Google Maps para mostrar sus mapas, tampoco funcionó.

Muchas empresas que emplean los servicios de Google para operar padecieron el problema. Esta caída generalizada del servicio puede suponer un grave problema para muchas empresas el día de hoy. Los problemas en los servicios de Google fueron de alcance global, pero afectaron en mayor medida a países europeos, especialmente a España, Portugal, Reino Unido, Polonia y Grecia.

La caída generalizada podría traer también pérdidas millonarias debido a que el negocio de la compañía depende mucho de las visualizaciones de publicidad en sus servicios, según información de El Mundo. Muchas paginas utilizan la plataforma de AdSense y AdWords.

Los servicios de Google van regresando a la normalidad

Después de largos minutos en los que no se podía accesar ni al buscador ni a las distintas herramientas asociadas de la compañía, las propias herramientas de Google confirman que sus servicios van poco a poco volviendo a la normalidad.

De acuerdo a la página de servicios de Google se estaba trabajando para solucionar el problema: “Sabemos que existe un problema con Gmail que afecta a la mayor parte de los usuarios”, avisó la plataforma.

Poco después de las 7:00 am, YouTube informó que estaba de vuelta y pidió a los usuarios intentar de nuevo navegar en su plataforma.