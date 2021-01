Sex and the City revive con nuevo nombre y sin Samantha. Ve el adelanto

A través de sus cuentas de Instagram, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis confirmaron que Sex and the City regresa a la vida, pero con un nuevo nombre.

Desde sus plataformas, las actrices que interpretaron a Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs y Charlotte York, respectivamente, compartieron un video con las nuevas imágenes de Sex and the City.

Tú, yo, Nueva York… cualquier cosa es posible”, escribió Nixon desde su cuenta de Instagram.

Sin embargo, quien no aparece es Kim Catrall, quien diera vida a Samantha en la serie y en las dos películas del proyecto.

Hay que recordar que Kim ha señalado en más de una ocasión que no tenía intenciones de volver a interpretar a Samantha y ha recordado que no tiene una buena relación con Sarah Jessica Parker, quien también es la productora.

Por otra parte, sobre la participación de Chris Noth como Mr. Big, Sarah Jessica Parker le respondió a uno de sus fans que esperara sorpresas, por lo que es probable que volvamos a ver al actor en dicho papel.

¿Cómo se llamará la continuación de Sex and the City?

El nuevo nombre del proyecto es And Just Like That, que será una miniserie de HBO Max que mostrará una nueva historia de las queridas protagonistas de la serie.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el personaje de Samantha ya no aparecerá o si alguien más interpretará el papel.

Se espera que la nueva producción de la miniserie comience en la primavera de este año en Nueva York.

Aquí te dejamos el video con el que se confirmó el tan esperado regreso de Sex and the City, bajo el nombre de And Just Like That.