Sex and the City volverá… pero sin Samantha (Kim Cattrall)

Luego de seis temporadas, dos películas y de haber terminado en 2004, la lengendaria serie Sex and the City volverá a la pantalla chica, pero sin la participación de Kim Cattrall, quien dio vida a Samantha.

Hay que recordar que, en más de una ocasión, Kim habló sobre no tener una buena relación con Sarah Jessica Parker, la protagonista de la serie.

En septiembre del 2019, Parker declaró a Entertainment Tonight que está interesada en hacer algunos episodios de Sex and the City y recientemente Page Six reveló que la franquicia volverá a la pantalla chica con un reboot limitado que se transmitirá en HBO Max.

Hasta el momento, se ha confirmado la participación de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

“No pude evitar preguntarme dónde están todos (los personajes). Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película con la tecnología y las redes sociales”, aseguró Parker en dicha entrevista.

“Con la política y el movimiento #MeToo y Time’s Up creo que Carrie Bradshaw estaría ansiosa de compartir sus sentimientos y pensamientos”, agregó.

En su momento, Cattrall se enfrentó públicamente con Parker, lo que hizo que los planes para un tercer largometraje fracasaran.

En 2018, Parker le dio el pésame públicamente a Cattrall por la muerte de su hermano y la actriz respondió: “Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga”, sentenció.

Parker trató de aplacar la tensión e incluso dijo que no imaginaba una película sin Cattrall.

Por su parte, la intérprete que dio vida a Samantha Jones dejó claro que no volverá a la franquicia, lo que calificó como una decisión para poder cerrar un capítulo y comenzar otro.