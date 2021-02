Shakira regresa como pelirroja y recuerda a su look de los 90 en MTV Unplugged

Los fans de Shakira se emocionaron y es que la cantante regresó como pelirroja con lo que recordaron el look que tenía la colombiana cuando hizo su presentación para MTV Unplugged en 1999.

Y es que uno de los looks más recordados de Shakira es cuando tenía el cabello teñido de rojo, un poco antes de pasar al castaño y al rubio con el que continuó por varios años.

Fue a través de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 70 millones de seguidores, que la intérprete de Octavo Día, Si te Vas e Inevitable mostró su transformación.

También a través de sus historias en esta red social, Shakira escribió “sorpresa”, se mostró como pelirroja y acompañó su nuevo color de cabello con una playera de rayas rosas con blanca.

Sin embargo, explicó que su idea era tener el cabello más rosa, pero no lo consiguió.

La idea era que me quedara más rosa, pero como se me acabó el rosa tuve que mezclarlo con producto que tenía por ahí”, explicó la cantante a sus seguidores.

Aunque la cantante aprovechó su cambio de look para promocionar su canción Girl Like Me, los fans no dejaron de comentar las canciones de los 90 de Shakira, como Dónde Están los Ladrones y Ciega, Sordomuda.

Aquí te dejamos un video que compartió Shakira de vuelta a ser pelirroja. Dinos qué opinas y si te trajo algún recuerdo.