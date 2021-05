Shakira y J Balvin se unen para pedir alto a la violencia en Colombia

Los últimos acontecimientos en Colombia han hecho que el país sudamericano sea noticia mundial, donde la crisis política y la violencia que se vive en el país parece estar fuera de control.

Algunos analista políticos han calificado como una “guerra civil” después de que las protestas se hayan saldado con al menos 19 personas fallecidas y 800 heridas, por lo que diversas personalidades se han unido para hacer un llamado de paz en Colombia.

Algunos artistas como Shakira o J Balvin han pedido al gobierno y sus habitantes frenar los lamentables hechos violentos, desplegando mensajes en redes sociales y otras plataformas.

“En Colombia hay ahora una guerra civil y no hay palabras para describir lo que está pasando”, dijo J Blavin en un encuentro con la prensa internacional para hablar sobre su documental, The Boy from Medellín, que se estrena este viernes.

“Quisiéramos que por medio del amor, la tolerancia y la conversación pudiéramos llegar a algo, ¿no? Porque el odio genera más odio”, expresó.