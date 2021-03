Sharon Stone cuenta que un productor le pidió tener sexo con su coprotagonista

La actriz Sharon Stone se está abriendo sobre algunas experiencias que ha vivido como actriz, entre ellas el haber sido engañada para no usar ropa interior, específicamente en la película Bajos Instintos, y la presión de un productor para tener sexo con uno de sus compañeros.

La estrella originaria de Pensilvania está próxima a publicar un libro autobiográfico llamado The Beauty of Living Twice, del cual Vanity Fair adelantó un estracto.

Es justo esto lo que ha posicionado el nombre de la estrella de películas como Bajos Instintos, Casino, Rápida y Mortal y Silver en las tendencias de redes sociales.

En su autobiografía, Sharon Stone aseguró que en más de una ocasión algún productor de las películas en las que trabajaba se acercó a ella para decirle que debía tener sexo con sus coprotagonistas.

La actriz recordó la vez que un productor la llevó a su oficina y le “explicó por qué debería tener relaciones sexuales con su coprotagonista para que pudieran tener química en la pantalla”.

Sentí que podrían haber contratado a un coprotagonista con talento, alguien que pudiera actuar y recordar sus líneas. Mi trabajo era actuar y les dije que no”, señaló la actriz.

Lamentablemente esta no fue la única ocasión en que un productor le sugirió tener sexo con otro actor del elenco.

He tenido otros productores de otras películas que vienen a mi camerino y me preguntan ‘Entonces vas a cog*r con él o no, sabes que sería mejor si lo hicieras’. El sexo, no solo la sexualidad en la pantalla, se esperaba desde hace mucho tiempo en mi negocio”, dijo la actriz.

Sharon Stone recuerda haber sido engañada para no usar ropa interior en Bajos Instintos

Sin duda, una de las cintas que catapultó la carrera de Sharon Stone fue Bajos Instintos (Basic Instinct, 1992) y una de las escenas más recordadas es durante un interrogatorio.

En su libro, The Beauty of Living Twice, Stone recordó cómo el director Paul Verhoeven la engañó para quitarse la ropa interior en una escena en donde debía cruzar las piernas y ella llevaba un vestido corto.

De acuerdo con Stone, el director le dijo que en la toma solo se vería de la cintura para arriba y ella supo la verdad hasta que vio la escena.