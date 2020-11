Sharpiegate, la falsa teoría de conspiración que culpa a los marcadores de arruinar boletas en Arizona

Cada vez son más los usuarios en redes sociales que aseguran que las boletas fueron invalidadas en Arizona por culpa de los marcadores Sharpie.



La teoría se viralizó y surgió el hashtag #Sharpiegate, donde se recaban las publicaciones que sugieren que los funcionarios electorales del condado de Maricopa proporcionaron a los votantes bolígrafos Sharpie, que interferían con el registro de las boletas, específicamente las del presidente Donald Trump.

Los funcionarios electorales de Arizona dijeron que votar con un Sharpie no tendría ningún impacto en los votos que se registran en las máquinas de tabulación, y si hubiera un problema, existe un proceso que evitaría que se cancelen las boletas.

#iBullshitYouNot #Arizona#SharpieGate

In Arizona, voters were given sharpies to fill out their ballots, and of course, their ballots were invalidated.pic.twitter.com/xU5OdKxpWf

— IndySpanglish (@IndySpanglish) November 4, 2020