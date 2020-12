Shawn Mendes dice que lo llaman gay desde los 15 años

Shawn Mendes abordó los “frustrantes rumores” sobre su sexualidad. “Todo el mundo me llama gay desde que tenía 15 años“, dijo Mendes. El cantante ofreció una de sus entrevistas más honestas a Dax Shepard. El actor tiene un exitoso podcast llamado “Armchair Expert”.

View this post on Instagram A post shared by Dax Shepard (@daxshepard)

En el capítulo del podcast, que dura un poco más de una hora Mendes habla de manera sincera. ”Todo el mundo me ha estado llamando gay desde que tenía 15 años”, explicó el cantante en la entrevista. “No soy gay y digo, ‘¿Qué significa eso?’ Tenía estos problemas con la forma en que sonaba mi voz. Pensé, ‘¿Cómo me siento?’ Siempre soy el primero en cruzar las piernas y sentarme en alguna una posición de este estilo femenino y realmente sufrí con esa mierda”, comenta.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El intérprete de “Wonder” habló de los rumores acerca de su sexualidad. “Fue muy, muy frustrante para mí porque había algunas personas en mi vida con las que estaba muy, muy cerca … que eran homosexuales y estaban en el armario”, dijo la estrella de 22 años.

“No tiene nada de malo ser gay, pero yo no lo soy”, asegura Mendes

El cantante canadiense señala en el entrevista lo complicado que es aclarar los rumores. También asegura que no es difícil responder a situaciones como esas. ”Quieres decir: ‘No soy gay, pero estaría bien si fuera gay. Pero también, no hay nada de malo en ser gay, pero no lo soy’”, dice Mendes.

Shawn mencionó que si bien ha tenido que lidiar con esto desde que era un adolescente, entiende que hay gente que ha pasado por cosas peores. “Creo que muchos chicos pasan por eso. Y peor aún, hay tantos chicos que son homosexuales y están en el armario y deben estar escuchando esto y diciendo: ‘Yo estoy aterrorizado de salir ‘”.

La estrella compartió que la manera en la que fue educado tiene mucho que ver. Él no creció jugando a las luchas sino que más bien era de los que le trenzaban el cabello en la víspera de Año Nuevo. “Depende completamente de la forma en que creciste en tu vida y tu entorno”, dijo Mendes.