Shawn Mendes se disculpó con Sam Smith por llamarle “él”

Hace unos meses Sam Smith dijo que es no binario, por lo que pidió que se refieran a su persona con los pronombres they/them, que en español sería elle. Sin embargo, en una reciente presentación, el cantante Shawn Mendes se refirió a elle con el pronombre “él”, por lo que se disculpó con Sam Smith por llamarle “él”.

A través de sus redes sociales, en sus historias de Instagram, el intérprete de Señorita hizo referencia a la presentación de iHeartRadio Jingle Ball Show, del jueves pasado, donde Shawn presentó a Sam como “él”.

Después de toda una vida en guerra con mi género, he decidido abrazarme por lo que soy, por dentro y por fuera”, dijo en marzo de 2019 Sam Smith.

Si no sabes qué es el género no binario, no te preocupes, aquí te lo explicamos.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Luego de equivocarse, el cantante canadiense le mandó un mensaje a Sam Smith:

Siento haberme referido a ti como “él” para tu presentación en el Jingle Ball. Fue absolutamente un desliz. No volverá a pasar. Te mando mucho amor. Además, eres una de las personas más divertidas que he conocido”, dijo el artista de 22 años.

Sam Smith se mostró comprensive y le dijo a Shawn Mendes que no se preocupara, que todas las personas se encuentran en este proceso de aprendizaje y le deseó felices fiestas.