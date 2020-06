Si tiene COVID y no puede aislarse de su familia, Atrium le puede pagar un hotel

Atrium Health ha lanzado una nueva iniciativa llamada Para Tu Salud, con el fin de educar e informar a la comunidad latina sobre cómo mantenerse seguros y saludables.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte , el 44 de los casos positivos de COVID-19 con origen étnico reportado son latinos.

Al observar los casos positivos, los funcionarios de Atrium Health notaron que miembros de una misma familia estaban dando positivo y no necesariamente al mismo tiempo.

Las autoridades de salud recomiendan que si presenta síntomas o da positivo con COVID-19, debe aislarse de su familia. ¿pero qué sucede cuando esto no es posible? Para Tu Salud ofrece una alternativa.

Si visita un sitio de Atrium Health y les hace saber que no puede aislarse en su hogar, lo ayudarán a proporcionarle una habitación de hotel gratis.

Es muy importante que se mantenga alejado de todos en su hogar, dijo a La Noticia Kinneil Coltman, vicepresidenta y directora de asuntos comunitarios y externos en Atrium Health. Podemos ayudarlo a conseguir un hotel gratuito para asegurarse de que pueda estar en cuarentena adecuadamente.

Para Tu Salud

Después de notar que la comunidad latina estaba siendo desproporcionadamente afectada por COVID-19, Atrium Health se asoció con grupos comunitarios como la Coalición Latina de Fe y Salud, y la Cámara de Comercio Latinoamericana para encontrar una manera de proporcionar pruebas e información a la comunidad.

Estamos profundamente preocupados por los casos positivos de COVID en la comunidad latina, agregó Coltman. Estamos invirtiendo todos nuestros mejores recursos y mejores talentos para ayudar a apoyar y resolver esto.

Han podido tener sitios de prueba en iglesias con una gran población latina y planean tener discusiones dos veces al mes para ayudar a desarrollar estrategias para fortalecer su respuesta a COVID-19.

¿Por qué está afectando más a los latinos?

Coltman dijo que ha habido brotes en sitios de construcción, de jardinería y supermercados porque no estaban distanciados socialmente, no usaban mascarillas y no seguían otras precauciones.

No solo debemos informar a los miembros de la comunidad en general, sino también a los dueños de negocios que tienen una fuerza laboral desproporcionadamente latina, dijo Coltman.

Prevenga el contagio

Para evitar COVID-19 y mantener a su familia a salvo del virus, Coltman le ofrece estos consejos:

Use máscaras en el transporte público.

Si va a viajar (en un vehículo con otra persona), mantenga la mayor distancia posible en el vehículo, debe usar una mascarilla en todo momento y lavarse las manos con frecuencia después de haber estado en contacto cercano con alguien más, dijo Coltman.

Siga las precauciones incluso en obras de construcción, jardinería y en supermercados.

Asegúrese de lavarse las manos con la mayor frecuencia posible y de mantenerse alejado de sus compañeros de trabajo, dijo Coltman. Si está trabajando en un supermercado, haga todo lo posible para usar guantes y una máscara en todo momento, y realice un buen lavado de manos.

Para obtener más información sobre COVID-19, visite aquí.

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.