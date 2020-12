Sia dice que Shia LaBeouf la orilló a tener una relación adúltera

Sia hizo declaraciones para apoyar a la cantante y bailarina FKA twigs, quien recientemente demandó a Shia LaBeouf por una relación violenta en la que abusada física y psicológicamente. Desde su cuenta de Twitter, la cantante Sia dijo que Shia la orilló a tener una relación adúltera.

Hay que recordar que en 2015 la cantante de Chandelier grabó el video de su tema Elastic Heart, en el que participó la bailarina Maddie Ziegler y el actor Shia LaBeouf.

En esa misma publicación de Twitter, donde Sia tiene más de 3.8 millones de seguidores la compositora continuó con su declaración sobre Shia LaBeouf:

En su demanda, FKA twigs señaló violencia física y emocional por parte del protagonista de Transformers.

En otro tuit, Sia reconoció a FKA y le demostró su apoyo:

“Además, te amo, FKA twigs. Esto es muy valiente y estoy muy orgullosa de ti”.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he’s very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1

— sia (@Sia) December 13, 2020