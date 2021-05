Siembra NC anima a los latinos a involucrarse en el proceso político

Siembra NC está organizando una nueva campaña para llegar a 10,000 latinos en Carolina del Norte para que aprendan y se involucren en el proceso político.

Este sábado 22 de mayo a las 10 a.m., Siembra NC será el anfitrión de dos eventos de tocar puertas en los condados de Wake y Forsyth.

Alentar a los latinos a involucrarse en el proceso político

Esto marcará el comienzo de su nueva campaña “10K Latinxs Said” (10K Latinos Dijeron en español). Este es un esfuerzo para llegar a los latinos de todo el estado para conocer los temas más importantes para ellos e invitarlos a participar en el proceso político.

Los organizadores planean pasar los próximos 5 meses tocando puertas en vecindarios predominantemente latinos, compitiendo afuera de las tiendas, presentando conciertos afuera y organizando eventos culturales para llegar a los miembros de la comunidad.

“El plan es ir a donde vaya nuestra gente y hablar con ellos. Queremos aprender sobre las cosas que les afectan, las cosas que les gustaría que cambiaran,” explicó Mari Luisa Castro, quien coordina la campaña. “Pero también queremos invitarlos a que se involucren con nosotros, a que se registren para votar si pueden, a que se ofrezcan como voluntarios y nos ayuden a llegar a otros.”

La campaña se centrará en la tríada, así como en los condados de Mecklenburg y Wake, donde vive casi una cuarta parte de los latinos en el estado.

Votantes latinos en Carolina del Norte

Según Carolina Demography, la población latina del estado ahora supera el millón de personas y sigue creciendo. Entre 2010 y 2019, la población latina de Carolina del Norte creció en 226,000 nuevos residentes, un aumento del 28.3 %, más rápido que el crecimiento de esta población en todo el país (19.6 %).

Para 2035, es probable que el grupo totalice 1.7 millones. Carolina del Norte también tiene la segunda población de latinos con derecho a voto de más rápido crecimiento (49.4 %).

Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido automáticamente en participación en las urnas. Según las cifras de la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte, casi un tercio de los latinos elegibles aún no se han registrado y más de la mitad de los jóvenes de 18 a 29 años que se registraron para votar en noviembre pasado no votaron.

Según los organizadores, la falta de participación de la gente no se puede atribuir a la apatía pura, sino a la falta de fe en el proceso político, además de los obstáculos intencionales destinados a impedir que los latinos voten. Sin embargo, están decididos a hacer todo lo que esté a su alcance para cambiar esto.

“Muchos de nosotros no podemos votar, pero todos tenemos hijos, compañeros de trabajo, vecinos que sí pueden,” dijo la organizadora de Siembra Catalina Muñoz. “He vivido aquí durante 18 años, viviendo con miedo a la deportación, trabajando demasiado solo para hacer tan poco, quiero algo mejor para mis hijos, más oportunidades, seguridad, un salario digno. Por eso tenemos que hablar con ellos y hacerles saber que votar les afecta a ellos, a sus familias, a todos nosotros.”

