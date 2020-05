Siembra NC , una organización local que defiende los derechos de los inmigrantes, invitó a personas en su lista de alertas de mensajes de texto a completar una encuesta sobre sus experiencias con la pandemia del COVID-19 .

La encuesta

La encuesta se realizó por mensaje de texto del 3 al 6 de mayo con 309 personas, que viven en los condados de: Alamance, Catawba, Chatham, Davidson, Durham, Forsyth, Mecklenburg, Orange, Guilford, Randolph y Wake.

El 42 dijo que no habían podido obtener una mascarilla o una cubierta facial y les gustaría tener una.

El 69 vive en un hogar donde al menos una persona ha perdido el trabajo. La mayoría de los encuestados trabajan o solían trabajar en la construcción ( 35 ), fábricas ( 25 ), restaurantes ( 21 ) o limpieza ( 13 ).

Solo el 13 vive en un hogar donde alguien recibió un cheque de estímulo del gobierno o beneficios de desempleo.

El 48 informó que no sabía cómo acceder a la ayuda alimentaria en su ciudad o condado, incluso a través de escuelas públicas, mientras que el 30 informó haber accedido a algún tipo de programa de ayuda con alimentos.

El 45 informó que no pudieron pagar su renta completo en mayo.

El 70 dijo que la ayuda para pagar la renta era la necesidad más urgente, seguida de facturas de servicios públicos ( 60 ), comestibles ( 42 ), acceso wifi/Internet para niños ( 29 ), acceso a atención médica ( 23 ) y ayuda para pagar una factura telefónica ( 23 ) y el pago mensual del automóvil ( 22 ).

Este informe también refleja lo que estamos viendo en las tasas de infección de COVID-19: los latinos se ven afectados de manera desproporcionada, y debemos ser conscientes de las formas en que diferentes grupos están afectados para asegurarnos de que nadie sea olvidado, dijo Concejal de Durham Javiera Caballero.

Proponen soluciones

También hubo 239 sugerencias escritos a los funcionarios electos sobre lo que se podría hacer para ayudar. La gran mayoría sugirió ayuda financiera, similar a los cheques de estímulo del gobierno federal, para facturas y pagos de renta, como la prioridad número uno.

Hay muchos inmigrantes que pagan impuestos usando un número ITIN , pero no reciben ayuda porque no tienen un número de seguro social. También hay muchos encuestados que tienen hijos ciudadanos y presentó impuestos con un número ITIN, pero no recibe ayuda federal ni estampillas de alimentos para sus hijos ciudadanos.

También hubo muchas sugerencias sobre el apoyo con la educación y la tarea de los niños. Ha sido muy difícil para los padres que no hablan o tienen un inglés limitado ayudar a sus hijos con el trabajo escolar. También pidieron ayuda con internet y computadoras para que los niños puedan completar el trabajo escolar.

