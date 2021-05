Sigue la búsqueda de pareja acusada de asesinatos en Carolina del Sur y Missouri

La búsqueda de una pareja, acusada de asesinatos en al menos dos estados (Carolina del Sur y Missouri), continúa en Carolina del Sur.

Tal vez recordarás que, incluso esta semana, las escuelas de Rock Hill fueron cerradas por la búsqueda de Tyler Terry, uno de los sospechosos.

Sin embargo, fue este jueves que la policía del condado de Chester, Carolina del Sur, informó que fue visto en el estado con un conjunto deportivo.

Desde su cuenta de Twitter, la policía de Chester reafirmó que Terry es un sospechoso “armado y extremadamente peligroso”.

Por ello, los elementos de seguridad pidieron a la gente mantenerse alerta, tener sus alarmas encendidas y cerrar sus puertas con seguro.

NEW DESCRIPTION FOR TYLER TERRY



He was last seen wearing a blue button up Burns Auto shirt with the name David on it. He was also wearing black pants and brown or camouflage Crocs on.



We have attached a video for reference. pic.twitter.com/D9kMYp81t8