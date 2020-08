El famoso juez de America’s Got Talent, Simon Cowell, fue operado de la espalda luego de que el sábado 8 de agosto sufrió un accidente en una bicicleta eléctrica.

Según su portavoz, Simon Cowell se encontraba probando una bicicleta eléctrica con su familia en su residencia de Malibú, California, cuando por accidente cayó y golpeó su espalda.

“Lo llevaron al hospital donde lo operaron durante la noche, está bajo observación y está bien”, dijo la portavoz a CNN.

El magnate de la industria del entretenimiento, conocido por juzgar en famosos programas como X Factor y Britain’s Got Talent, no podrá presentarse en la transmisión en vivo de America’s Got Talent del martes, que era su regreso al show.