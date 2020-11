La emergencia sanitaria mundial provocada por el coronavirus no parece ser motivo para que la gente deje de saturar los aeropuertos con motivo de las Fiestas.

El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas se está preparando para una avalancha de viajeros de vacaciones en medio de la pandemia.

Desde este fin de semana el trajín comenzó con motivo del Día de Acción de Gracias.

Aunque los funcionarios del aeropuerto esperan que algunos de los días más ocupados sean el martes y miércoles antes del Día de Acción de Gracias.

Posteriormente, el sábado después del Día de Acción de Gracias, con unos 17,000 pasajeros locales cada día.

Finalmente, el pico se estima que será el domingo después del Día de Acción de Gracias con unos 22,000 pasajeros locales.

Además de los pasajeros locales, los funcionarios del aeropuerto esperan que alrededor de 60,000 pasajeros de conexión por día se muevan por el aeropuerto.

Shop, dine and relax this #Thanksgiving . Find your meal or gift at #CLTAirport here: 📍 https://t.co/NFj0kX3ry0 pic.twitter.com/y1t3fBs35S

“Este será un lugar muy ocupado durante las vacaciones de Acción de Gracias”, dijo Jack Christine, director de operaciones de Charlotte Douglas.

“Ya es un lugar bastante ajetreado considerando dónde estamos en relación con la recuperación de la pandemia”, añadió, de acuerdo con un comunicado.

Si bien no son los números habituales que el aeropuerto ve para los viajes de Acción de Gracias, se espera que sea el más concurrido desde que la pandemia golpeó el área a mediados de marzo.

El año pasado, Charlotte Douglas tuvo un promedio de 33,000 a 38,000 pasajeros locales el martes y miércoles antes del Día de Acción de Gracias y el sábado y domingo posterior.

Para hacer que la experiencia de volar sea más segura en Charlotte Douglas, se realizaron diversas adaptaciones.

Se requieren mascarillas mientras se encuentre en la terminal, estacionamientos, cubiertas y en los autobuses de enlace.

Además de eso, todas las aerolíneas que operan en Charlotte Douglas requieren que los pasajeros usen máscaras.

El aeropuerto ha colocado letreros en todo el edificio recordando a las personas que deben usar una mascarilla, distancia social y lavarse las manos.

Masks are required inside #CLTairport by @NC_Governor mandate. Pick up a free mask at the Visitor Info Center on the lower level or at any @TSA checkpoint podium. It's as easy as C-L-T: COVER your LIPS and the TOP of your nose. #RockYourMask pic.twitter.com/bQnF6h4A6w

— CLT Airport (@CLTAirport) November 20, 2020