Kids First Academy Outreach servirá como un sitio de distribución de alimentos para familias en el condado de Wake. Los alimentos que se distribuirán serán almuerzos preenvasados.

¿Cuándo puedo ir a recoger el alimento?

Las familias pueden recoger la comida de lunes a viernes de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. No tiene que mostrar ninguna identificación y sus hijos no tienen que presentarse con usted para recoger el alimento.

¿Dónde está el sitio de distribución?

El sitio de distribución de alimentos estará en Kids First Academy Outreach. La dirección es

3308 Poole Road, Raleigh, NC 27610

Los almuerzos se distribuirán a las familias afuera en lugar de adentro para minimizar las interacciones y mantener el distanciamiento social.

La comida continuará siendo distribuida hasta que se acabe. La comida disponible irá a las primeras 150 familias que lleguen.

