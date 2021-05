Hace unos días, se dio un curioso caso de una mujer que padece autismo, la cual fue sacada por policías del parque de diversiones, Six Flags, acto que denunció en redes sociales y que provocó el rechazo de otros internautas a la medida que tomó el consorcio.

Esto ocurrió en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, donde a la mujer la obligaron a retirarse del parque de diversiones bajo la excusa de que su atuendo era muy corto. Ella utilizaba una playera de pikachu y unos shorts cuando le pidieron retirarse.

A través de su cuenta de Facebook, la mujer que se identificó como Bailey Breed, publicó un video en el que una policía le pide continuamente su identificación, mientras que la persona que está grabando comienza a decir que la oficial la detuvo porque sus shorts eran “muy cortos”.

Además, la hija de de Bailey está presente, la mujer está anada del llanto y continúa preguntando por qué le piden retirarse del parque.

Cuando la oficial se acercó, Bailey pensó que reclamaría sobre los patines de su hija, sin embargo, la oficial señaló sus shorts y dijo que eran demasiado cortos.

Bailey, al ser una persona con autismo, reveló que le es difícil hablar con los policías, por lo que se aproximó a su novio.

“Ella [la oficial] me siguió gritando y pidiendo refuerzos. Entonces apareció su incompetente gerente y comenzó a querer avergonzarme por lo que estaba utilizando. Me dijeron que tenía que ir a comprar shorts nuevos, aunque no estoy obligada a comprar nada que no quiera”, explicó.

“Luego me amenazaron con que estaba cometiendo un allanamiento ilegal cuando acepté comprar pantalones cortos nuevos para que mi familia pudiera disfrutar de sus vacaciones. Luego me empujaron y me escoltaron hacia la entrada”, añadió.