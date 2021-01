Slack, el App de mensajería reporta fallas en el servicio

Slack, el servicio de mensajes instantáneos sufrió una falla el lunes. El App es usado por millones de personas para cuestiones laborales y educativas. La caída en el sistema coincide con el primer día de actividades tras el feriado de fin de año.

El incidente refleja qué tan perjudicial pueden ser las fallas técnicas cuando millones de personas dependen de este tipo de servicios para trabajar o estudiar. Esto afecta más cuando se vive una pandemia, como la que enfrenta el mundo.

“Nuestro equipo actualmente investiga lo sucedido y lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar”, indicó la empresa en un comunicado.

La interrupción comenzó alrededor de las 10 de la mañana hora del Este de Estados Unidos y se extendió por Estados Unidos, Alemania, India, Reino Unido, Japón y otras partes del mundo. La empresa pidió a los usuarios revisar la dirección de internet https://status.slack.com para ver información actualizada sobre la situación.

Customers may experience issues connecting to Slack to loading channels at this time. Our team is on the case and we will keep you posted. Apologies for any disruption. https://t.co/A17yXzyV5a

— Slack Status (@SlackStatus) January 4, 2021