Smashing Pumpkins lanzan dos nuevas canciones de su próximo disco

Los fanáticos de los años 90 continúan añorando esos tiempos, las viejas canciones de Nirvana, Sonic Youth, Pearl Jam, Garbage o los Smashing Pumpkins, quienes ya trabajan en su nuevo disco.

Para todos aquellos que siguen poniendo en sus reuniones canciones como “1979” o “Cherub Rock” hay grandes noticias, pues los Smashing Pumkins acaban de revelar un par de canciones de su nuevo disco “Cyr”.

Esta nueva producción será uno de los trabajos más largos en la carrera de los Smashing Pumpkins, ya que tendrá 20 canciones y será probablemente un disco doble en formato CD y triple en Vinyl.

Recordemos que la banda liderada por Billy Corgan ya había mostrado un par de adelantos hace más o menos un mes, “Cyr” y “The Colour Of Love“ fueron bien recibidas por los fans y se quedaron con ganas de más.

“Confessions of a Dopamine Addict” and “Wrath” out now; two new songs off the upcoming double album CYR. https://t.co/UYw5JxOtxyhttps://t.co/wVIO7ry9VE pic.twitter.com/yfSqB3pqAH

— The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) September 25, 2020