Sobreviviente de cáncer de mama en Charlotte cuenta su historia

Leonor Alonso Sánchez es una sobreviviente de cáncer de mama, que vive en Charlotte Carolina del Norte. Para ella revisarse a tiempo hizo la diferencia en la detección su cáncer de mama.

Ella nunca sintió ningún malestar ni mucho menos una bolita en su seno. “Yo nunca sentí nada, por lo cual fue sorprendente saber que tenía cáncer”, dice Alonso, originaria de Tamaulipas, México.

Después de un chequeo supo que tenía cáncer de mama

Leonor solía realizarse su chequeo anual desde que cumplió los 40 años de edad. Esta vez, en mayo de 2019, los resultados fueron diferentes. Le dijo el Doctor que había algo anormal en su mastografía y le dieron la noticia ninguna mujer quiere escuchar: Tenía un carcinoma in situ de mama (un grupo de células anormales que se encuentran sólo en el sitio en donde se originaron, ósea la mama).

“Cuando recibí el diagnóstico sólo pensaba en mis hijos. Lo más difícil fueron los primeros 3 días. Pero después dije: no me voy a deprimir, tengo que seguir adelante. Y me encomendé a Dios para que me fortaleciera”, recuerda Alonso. “Afortunadamente mi cáncer estaba en etapa 0, sin metástasis”.

Leonor fue sometida a dos cirugías en las cuales le fue retirado uno de sus senos para retirar al 100% el cáncer que padecía. Como precaución se sometió a 6 semanas de radiaciones, en los meses de octubre y noviembre del 2019.

En camino hacia la recuperación

“Después del tratamiento para retirar el cáncer empecé a notar que se me inflamaba el seno y el brazo”, recuerda Alonso. Entre sus secuelas, tuvo una enfermedad llamada linfedema. Ésta es provocada con más frecuencia por la extirpación o el daño de los ganglios linfáticos como parte del tratamiento oncológico.

Leonor ahora inició sesiones terapéuticas para recuperarse. “En noviembre tengo mi última sesión”, comenta con mucho entusiasmo. “Lo único que puedo decir es que gracias a la mamografía se me detectó el cáncer. Si no me hubiera checado a tiempo, no sé qué hubiera pasado”, recuerda.

Ahora ella no hace más que valorar más a su familia. Como madre de un hijo de 10 años y una hija de 18, se siente muy orgullosa de lo que ha logrado. “Mis hijos y esposo fueron mi total apoyo durante mi enfermedad. Mi hija me llevaba a las radiaciones y mi hijo me apoyaba durante mi recuperación en casa”, recuerda.

Además el padecer cáncer trajo terribles recuerdos para Leonor, quien hace 10 años perdió a su pequeño hijo de 5 años al cáncer. “Pensaba en el dolor de mis hijos de pensar que ahora yo estaba pasando por esto”, comenta Leonor.

La prevención es muy importante

Consciente de la importancia de la detección temprana, Leonor organiza en su casa reuniones en donde expertos en el tema, como Magbis Nuñez, enseñan a las mujeres latinas acerca de la cultura de la prevención.

Además forma parte de La Casa Rosada en donde la han ayudado con apoyo emocional y ha aprendido sobre cambios de estilo de vida. “En La Casa Rosada las mujeres como yo, que hemos pasado por la enfermedad, hemos encontrado un sitio en donde nos sentimos apoyadas porque padecer cáncer no es algo sencillo”, concluye.

¿Dónde encontrar apoyo si padeces cáncer de seno?

Atrium Health en Carolina del Norte cuenta con programas sin COSTO para mujeres.

Proyecto Rosa: consiste en exámenes anuales de prevención de cáncer de mamá para mujeres mayores de 40 años.

consiste en exámenes anuales de prevención de cáncer de mamá para mujeres mayores de 40 años. Proyecto Rosa Adicional: es para mujeres que ya cuentan con un diagnostico pero necesitan realizarse los estudios, sin importar su edad.

Para más información ingresa a ATRIUM HEALTH

Para ayuda emocional contacta a La Casa Rosada en1607 E. Morehead St, Charlotte, NC, 28207. Manda un mensaje de texto a María Acero al 980-230-1863