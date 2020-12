Sobrina de Donald Trump dice que su tío debe ir a prisión

La sobrina del presidente, Mary Trump, cree que su tío Donald Trump debe ir a prisión. Si alguien merece ser procesado y juzgado, es Donald , dijo en una entrevista con The Associated Press .

Mary Trump es psicóloga y cree que llevar a su tío a un juicio no profundizará la polarización en el país; simplemente nos quedamos abiertos a alguien que, créanlo o no, es aún peor que él , señaló en la entrevista.

Es francamente insultante que nos digan una y otra vez que el pueblo estadounidense puede manejarlo y que sólo tenemos que seguir adelante , dijo la sobrina del mandatario quien también es doctora en psicología clínica.

En 2020, la sobrina del presidente publicó un polémico libro sobre intimidades familiares de la familia Trump.

El libro llevaba por título Too Much and Never Enough, How My Family Created The World’s Most Dangerous Man , en español: Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo .

En 2021, la psicóloga estrenará su nuevo libro, titulado The Reckoning que se publicará con la editorial St. Martin’s Press.

En esta oportunidad, Mary Trump hablará sobre el trauma colectivo que la sociedad estadounidense presenta desde su fundación. El texto abordará temas como la esclavitud africana en el país, así como el impacto económico y sanitario de la pandemia.