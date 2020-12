Sofía Vergara sorprende con video de todo lo que no ha podido usar en 2020

Sofía Vergara muestra en Instagram todos los looks que no ha podido usar este 2020. La actriz de “Modern Family” decidió recrear un divertido video que se ha vuelto viral en TikTok.

Se trata Tikka the Iggy, un galgo italiano de Montreal, Canadá que se ha hecho famoso por usar extravagantes prendas. Su más reciente video, que muestra todos los looks que no ha podido usar en el 2020 por la pandemia, ya se volvió viral.

Sofía Vergara muestra todo lo que le gusta y no pudo usar en 2020

Ahora la colombiana de 48 años, recreó ese divertido video haciendo el suyo. Su video muestra los atuendos lindos que no ha podido usar en el año 2020.

En el video, Vergara comienza diciendo: “Tenía tantos atuendos lindos y cálidos planeados para este año que no podré usar. Así que solo quería mostrárselos“.

Luego, la actriz procede a modelar una variedad de conjuntos impresionantes de su colección de Walmart, comenzando con el vestido de trompeta con estampado de leopardo. El look fue seguido por un suéter adornado blanco, un suéter con cuello simulado a rayas de tigre y un suéter con cuello en V.

Mientras modela cada pieza, simplemente dice: “Me encanta, no pude usarlo”.

Esto resume bastante bien los sentimientos de muchos más alrededor del mundo que quieren usar sus lindos looks este año. Una seguidora de Vergara escribió: “¡Estoy MUY tentada de hacer mi propia versión de esta publicación!”.

Conoce el video viral de TikTok de Tikka the Iggy

En la publicación original, el fabuloso perro Tikka the Iggy modela una serie de atuendos diferentes. En el fondo, se escucha la divertida voz en off de Lorena Pages. Y aunque solo se subió hace cinco días, ya tiene 4.7 millones de me gusta. La leyenda dice: “Tantos conjuntos. ¿Quizás en 2021?”