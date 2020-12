Sólo 40 % estaría dispuesto a recibir vacuna del COVID-19 en Carolina del Norte

Mientras Carolina del Norte se prepara para la llegada de las vacunas contra el COVID-19 , una encuesta reciente muestra que sólo el 40 % de los habitantes del estado están dispuestos a recibirla.

La encuesta de la Universidad de Elon, que se realizó del 4 al 6 de diciembre y fue publicada el 9 de diciembre, encontró que el 60 % de las casi 1,400 personas encuestadas no se vacunarían, o no están seguros.

“Hay varias vacunas diferentes por ahí, así que no estoy segura de que sean igualmente eficaz con menos o ningún efecto secundario”, dijo una latina del condado de Wake, cuyo nombre no fue publicado en los resultados, refiriéndose a la razón más importante por la que no está dispuesta a ponerse una vacuna.

“Consideraría tomar la vacuna después de que haya existido por un tiempo y para que haya más evidencia y documentos que demuestren que es eficaz”, dijo otra latina del condado de Cumberland.

Sin embargo, los expertos en salud se preocupan que la desconfianza de algunas personas en las vacunas pueda limitar la eficacia de la misma para frenar la propagación del coronavirus.

Para que la vacuna sea más efectiva en limitar la propagación del coronavirus, la mayoría de los habitantes de Carolina del Norte necesitarán recibir la vacuna, según los expertos en salud.

Hasta el jueves, Carolina del Norte reportó 410,527 casos de coronavirus, con tasas de pruebas positivas del 11.7 %, es decir que por cada prueba que se hace, el 11.7% resulta positiva.

Las tendencias COVID-19 en el estado se lanzan a niveles récord, motivo por el cual el gobernador Roy Cooper promulgó una orden para permanencer en casa en las noches, que comienza el viernes 11 de diciembre a las 5:00 p.m.

La nueva orden obliga a los miembros de la comunidad a permanecer en casa entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. a menos que viajen del trabajo o vengan de un negocio que acaba de cerrar.

