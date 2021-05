En el año 2018 Madai Zamora estaba abrumada. Un familiar fue deportado y ella misma enfrentó una serie de conflictos personales con el sistema migratorio, así que compró un boleto de avión rumbo a México, pese a que era beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Esto significaba que dejaría a sus padres y hermanos en Kannapolis, Carolina del Norte.

“Aunque desearía con todo mi corazón estar en Carolina del Norte, no puedo, porque allá no hay futuro para mí”, dijo Zamora entre lágrimas.

Mientras crecía, Zamora dice que siempre fue una buena estudiante. Comenzó a pensar en la universidad y en una carrera profesional en el otoño de su último año en la secundaria A.L. Brown donde era una estudiante con honores y AP.

Su meta se convirtió algún día en regresar a su propia secundaria como maestra. En cierta ocasión le preguntó a su consejero estudiantil sobre cómo podía matricularse para la universidad sin un estatus legal. Ella dice que él no tenía idea de cómo ayudarla.

“Sus palabras exactas fueron: “No sé. Voy a tener que investigar”. El momento en el que vas y pides ayuda, y no tienen respuesta porque nunca lo han hecho antes, es como, “¡Rayos! ¿Y ahora qué?”

Fue en ese momento cuando dice que pensó que sus sueños de estudios eran para todos menos para ella.

“Te alimentan con estas mentiras como, ‘puedes ser lo que quieras, puedes ir a cualquier universidad que quieras’. Simplemente me sentí decepcionada. Decepcionada con cada maestro que me dijo eso. Decepcionada con el sistema que me hizo creer que yo era parte de él”.

El programa DACA, comenzó pocos días antes de que se graduara de la secundaria en el 2012. DACA protege de la deportación a las personas traídas a Estados Unidos cuando eran menores de edad. También les permite solicitar una licencia de conducir y un permiso de trabajo. Pero dicho permiso de trabajo a menudo no les permite obtener una licencia para profesiones como la enseñanza.

Actualmente, solo diecisiete estados permiten que los beneficiarios de DACA obtengan su certificación docente. Carolina del Norte no es uno de ellos.

“Muchas personas me decían: “Podrías haberte mudado a un estado diferente”, pero ese no es el punto”, dijo Zamora. Hacerlo me alejaría de mi familia y tendría que lidiar con la incertidumbre que tenía con DACA en ese entonces.”

La incertidumbre a la que se refiere era la promesa de campaña de Donald Trump de eliminar DACA, promesa que se convirtió en realidad en el 2017 cuando la Administración Trump anunció formalmente que anularía el programa, dejando a miles de soñadores en un limbo legal.

“Esos fueron los dos instantes por los que dije: ‘No, se acabó. Me voy’. Y en el 2018 me fui”, explica la joven quien ahora tiene 27 años.

Madai Zamora tenía 24 años cuando se mudó a San Luis Potosí en el centro de México con su ahora esposo, quien también nació en México. Su título universitario de la Universidad Johnson C. Smith en Charlotte le abrió las puertas a muchas oportunidades profesionales. Ahora es maestra de inglés para estudiantes de tercer grado.

“Estoy feliz de estar aquí y estoy feliz de haberme ido, pero también sigo furiosa de que tuve que irme para sentirme mejor mental y emocionalmente. Y así, sentir que realmente podía lograr todo lo que quería”, dijo Zamora.

Para ella, lo más difícil ha sido no saber cuándo verá a su familia. Zamora no pudo ver a su padre antes de que muriera por complicaciones por el COVID-19 en septiembre.

A pesar de haber tenido DACA, el tiempo que vivió en Estados Unidos es considerado “ilegal” por las autoridades. Y bajo la ley de inmigración actual, aquellos inmigrantes que han vivido aquí más de un año y se van, tienen prohibido volver a ingresar durante diez años.

“Mientras (esta regla) sigue vigente, me quedan siete (años) para poder volver”, agregó Zamora.

Pero podría estar de vuelta antes si la propuesta migratoria del presidente Biden, la Ley de Ciudadanía Estadounidense del 2021, se convierte en ley. Esta eliminaría dicha restricción de diez años y otra similar que prohíbe que los inmigrantes vuelvan a entrar por tres años si vivían en Estados Unidos sin autorización entre 180 días hasta un año.

Ante el intento de reforma migratoria de Biden, grupos de derechos de los inmigrantes como Mijente están compartiendo historias como la de Zamora. La directora de campo de Mijente, Jacinta González, dice que todo es parte de una campaña que destaca el impacto de las políticas de inmigración y su aplicación a través de una serie de foros para generar apoyo popular.

“Estos son foros de honestidad y de rendición de cuentas donde la gente puede hablar, no solo sobre sus experiencias, sino también de sus demandas y sugerencias políticas que esta nueva administración debería tomar en cuenta para asegurarse de que no estén repitiendo los mismos errores”, dijo González, “Errores hirientes que realmente han causado tanto daño“.

A Zamora, por ejemplo, le gustaría que existiera una visa de reunificación familiar que le permita regresar ocasionalmente a Estados Unidos. Bajo la ley actual, al vencerse los 10 años, Zamora solo podría venir con una visa de turista o de negocios. Ella dice que tener una visa de reunificación familiar ayudaría a diferenciar el propósito de su visita del resto.

“No quiero volver a vivir allí, porque estoy feliz con mi vida aquí, pero me gustaría tener esa movilidad de poder decir: “Este verano quiero ir a visitar a mi familia”, que actualmente no tengo”, explica.

Madai Zamora dice que si bien muchos pueden ver su decisión de irse como un “darse por vencida”, para ella en realidad, era cuestión de sobrevivir. Dice que la gente no debería centrarse en su partida, sino en por qué fue tan difícil para ella quedarse.

