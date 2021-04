Miles de jóvenes que por años han llamado a Carolina del Norte su hogar se sienten excluidos de las universidades e institutos universitarios públicos del estado, pues estas entidades los consideran legalmente como estudiantes “fuera del estado” y por tanto deben pagar matrículas universitarias más costosas que el resto de sus compañeros.

Este es el caso de Betsy Ramírez quien fue traída a Estados Unidos por su madre desde Veracruz, México. Sólo tenía dos años.

La joven, ahora de 24 años, dice que su madre tuvo que entregarla a un traficante de inmigrantes, o “coyote”, para ayudarla a entrar al país.

“Fingimos que era su sobrina y que estaba dormida para que no me hicieran preguntas (los patrulleros)”, dijo Ramírez. “No fue sino hasta la noche siguiente que me reuní con mi mamá”.

Después de pasar unos meses en Texas, ambas se trasladaron a Charlotte. Allí se encontraron con la abuela de Ramírez y otros familiares.

“He vivido en Estados Unidos prácticamente toda mi vida y desde entonces siempre he vivido en Charlotte”, explica la joven. “Es mi hogar.”

DACA no incluye matrículas igualitarias en NC

A los 16 años, Ramírez dice que solicitó para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por su sigla en inglés). Se graduó de la Secundaria South Mecklenburg, y el próximo año espera graduarse de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte con un título en servicios sociales.

Debido a su estatus migratorio, no califica para ayuda financiera estatal o federal. Tampoco califica para una matrícula universitaria igualitaria, sino que es considerada como “estudiante fuera del estado”, a pesar de haber asistido a escuelas públicas de Carolina del Norte toda su vida.

Esto significa que ella, al igual que otros jóvenes con DACA, terminan pagando hasta cuatro veces más en matrícula que otros estudiantes en universidades estatales e institutos técnicos.

“Creo que es algo que definitivamente necesitamos (cambiar). Personalmente, fui a la escuela durante tantos años y nunca supe cómo solicitar ayuda financiera. Y luego me di cuenta de que ni siquiera podía obtenerla. Es muy duro”, dijo Ramírez.

“Todo empeoró con el COVID, ya que mis padres no trabajan tanto. Entonces, se nos dificultó hacer los pagos para la escuela y cosas así”, añade la joven.

Proyecto de ley de matrículas igualitarias para “soñadores”

Un proyecto de ley presentado en el Senado de Carolina del Norte busca otorgar matrículas igualitarias en universidades públicas a los estudiantes de Carolina del Norte cubiertos por DACA.

Los senadores estatales demócratas Wiley Nickel (de Wake), Mujtaba Mohammed (de Mecklenburg) y Natalie Murdock (de Durham) presentaron la SB-672 llamada “Matrículas estatales para beneficiarios de DACA” el 7 de abril.

“Se trata simplemente de acceder a la educación para que estas personas puedan ser miembros productivos de la sociedad“, dijo Mohammed en una entrevista con La Noticia. “El costo de la matrícula no debería ser una barrera para lograr el sueño americano“.

Para calificar, los estudiantes deben haber asistido a una escuela K-12 en Carolina del Norte durante al menos dos años y haberse graduado de la misma.

“Solo conocen Estados Unidos. Solo conocen Carolina del Norte. Han estado asistiendo a nuestras escuelas públicas, a veces durante años, o durante toda su carrera estudiantil“, dijo Mohammed. “Creo que ya es hora de que sigamos adelante y proporcionemos matrículas estatales a estos estudiantes”.

Mohammed admitió que ha habido división partidista en sus conversaciones con legisladores tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

“Lamentablemente, estos temas se convierten en temas partidistas“, dijo el senador. “Creo que son simplemente cuestiones de ‘correcto e incorrecto’. Estas son solo cuestiones morales y justas que debemos hacer”.

Si se aprueba, esta ley podría entrar en vigencia el 1ro de julio y se aplicaría al próximo año académico 2021-2022.

Proyecto a la expectativa

Se han aprobado leyes similares en 18 estados, incluidos Utah y Texas. Recientemente, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, promulgó el mes pasado un proyecto de ley que permite a los estudiantes indocumentados calificar para la matrícula estatal.

En Carolina del Norte, dos proyectos de ley que otorgarían a los beneficiarios de DACA matrícula estatal se introdujeron en 2019. Nunca pasaron de la primera lectura.

Para Betsy Ramírez, al menos un año de matrícula estatal sería de gran alivio para el bolsillo de su familia.

“Sólo me queda un año, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar en un año”, dijo Ramírez. “Así como la pandemia, pueden surgir gastos de emergencia que podríamos tener.”