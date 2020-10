Sony: Conoce todos los juegos de PlayStation 4 en un ‘video homenaje’

La nueva consola PlayStation 5 está a punto de llegar a los estantes de venta de las tiendas en línea y departamentales, con esto, su antecesor pasará a la historia y es cuestión de tiempo para que sea una consola más en el armario.

No lo nieguen, el PlayStation 4 nos trajo grandes momentos de diversión y títulos que hicieron historia para los gamers, así que más de uno seguro la extrañará.

Advertisement

¿Por qué Sony lanzó un ‘video homenaje’ a los juegos de PlayStation 4?

Es por esto que Sony decidió lanzar un emotivo video donde muestra cada título que lanzó del PlayStation 4, donde se hace un recuento que le hará sacar lágrimas a todos los fans de la consola.

Esto es como un ‘video homenaje’, ya que la PlayStation 4 es la segunda consola más vendida de todos los tiempos y esos ingresos millonarios debería de tener un bonito recuerdo.

Un video muy breve, pero con todos los títulos

En sólo 3:40 minutos de duración, Sony repasa cada título, algunos apenas tienen un fragmento para ser recordados.

“Con el lanzamiento de PlayStation 5 a la vuelta de la esquina, creemos que este es el momento perfecto para voltear a ver la increíble generación de PlayStation 4”, dice el video en su descripción. “Vaya camino que ha sido. Así que siéntense y disfruten un segundo de cada juego que ha definido a esta generación”, agregan en la introducción.

No importa si hubo exclusivas, todos están aquí

Título como “Killzone: Shadow Fall”, “Knack” e “Infamous: Second Son” son algunos de los títulos que podemos observar en la grabación, así que te traerá grandes recuerdos de todo lo que pasaste con esta consola.

Otros títulos que lucen son “DOOM (2016)”, “Rise of the Tomb Raider”, “Resident Evil 7”, “Friday the 13th”, “Sekiro: Shadows Die Twice”, entre otros.

Recordemos que el 12 de noviembre llega la nueva consola PlayStation 5, un dispositivo que promete romper con todos los estándares conocidos en el mundo gamer.

Sin más, aquí les dejamos el emotivo ‘video homenaje’ que hizo Sony a la PlayStation 4: