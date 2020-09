Sony: ¿Cuáles son los títulos confirmados para Playstation 5?

Luego de que Sony revelara en su evento mundial on-line el costo real del Playstation 5, también dio un adelanto de los nuevos títulos que vendrán junto con la nueva consola para todos los fans.

Por cieto, algunos de los adelantos fueron presentados en un emulador de computadora.

Esto quiere quiere decir que continúan en desarrollo y que pronto estarán listos para que los fans de Playstation 5 gocen del poder de la nueva consola.

¿Cuáles son los títulos confirmados para playstation 5?

Entre las novedades que presentó Sony en su evento digital están ‘Spider-Man: Miles Morales’, que es el nuevo título que muestra al chico que heredará todo el legado que construyó el Hombre Araña.

Otros títulos son ‘Demon’s Souls Remake’, ‘Call of Duty Black Ops: Cold War’, ‘Five Night at Freddy’s Security Breach’, ‘Oddworld, ‘Devil May Cry 5 Special Edition’ y ‘Final Fantasy XVI’ estarán disponibles en la salida de PS5.

Por cierto, la venta del PS5 será en noviembre próximo y estará seccionado por la demanda que hay entre la comunidad gamer.

Antes de la presentación, ya se habían confirmado otros títulos como ‘Fortnite’ o ‘Grand Theft Auto 5’, videojuegos que son de los más populares en el mercado actual.

Kratos seguirá dando hachazos en la PS5

Entre las sorpresas en el evento pudimos ver el escudo de Kratos, que es un adelanto de una nueva aventura de este héroe legendario y que seguramente tendrá uno de los mejores desarrollos en gráficas.

Por otra parte, la sorpresa del día fue ‘Hogwarts Legacy’, ambientado en el mundo de Harry Potter y que los fans de J.K. Rowling celebraron en el mundo.

Seguro habrá alguna edición especial de mago para este título, así que esperen más noticias en breve.