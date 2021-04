Sophie Turner reacciona a canción de Taylor Swift ante rumores que es para Joe Jonas

Luego de años de haberla escrito, Taylor Swift lanzó la canción Mr. Perfectly Fine, perteneciente a su álbum Fearless y Sophie Turner reaccionó al tema, ante los rumores de que fue escrita para Joe Jonas.

En la letra de la canción, Swift reflexiona sobre un amor perdido.

Anteriormente, Taylor aceptó haber escrito la canción Forever and Always sobre su romance adolescente con Joe Jonas y dado que Mr Perfectly Fine es una canción del vaúl y que no llegó al álbum del 2008, probablemente fue escrita al mismo tiempo que Forever and Always.

Aunque Taylor Swift no ha confirmado estas teorías, la esposa de Joe Jonas, la actriz Sophie Turner reaccionó a la nueva canción ante los rumores.

Desde sus historias de Instagram, escribió “No, no es un bop”, por lo que es seguro decir que no hay resentimientos, dado que la relación entre Taylor y Joe sucedió hace más de 10 años.

La misma Taylor Swift respondió a la reacción de Sophie Turner, actriz de Game of Thrones y republicó el mensaje de la estrella de televisión en su propia historia de Instagram.

Siempre arrodillándome ante la reina del norte”, escribió Swift a la reacción de Turner.

Si aún no has escuchado Mr. Perfectly Fine, la canción que se rumora que Taylor Swift dedicó a Joe Jonas, aquí te de la dejamos.