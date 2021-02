Después que este domingo se informara del desprendimiento de un glaciar que ocasionó un deslave en una montaña en la India, decenas de trabajadores pudieron sobrevivir.

Y es que una enorme marea de agua, lodo y piedras destruyó la planta hidroeléctrica del río Dhauliganga, dejando 18 muertos y 200 desaparecidos; sin embargo, cuando se esperaba lo peor para estos trabajadores, a varios de ellos se les encontró con vida.

“Al principio pensamos que se trataba de un incendio. Empezamos a correr.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Vislumbrábamos la salida, cuando el agua irrumpió. Era como en una película de Hollywood”, comentó Rajesh Kuma uno de los sobrevivientes a AFP.

Decenas de trabajadores quedaron cerca de cuatro horas en el fondo del túnel colgados de los andamios, cubiertos de agua y esquivando los escombros.

Desprendimiento de un glaciar en el #Himalaya (⬇️). Una bolsa de agua atrapada en un glaciar en el Nanda Devi, la segunda montaña más alta de #India, ha provocado una avalancha que ha arrasado todo río abajo, incluidas varias aldeas. Más 150 desaparecidos.pic.twitter.com/nLpc0CSf4J — Alfonso Poza (@alfonso_poza) February 7, 2021

Estábamos todos bloqueados allí, y no parábamos de decirnos: pase lo que pase, no tenemos que soltar las barras. Gracias a Dios, nuestras manos no cedieron. Creímos que no saldríamos de esta”.

Después de que las cosas se calmaron, los trabajadores escalaron hasta la entrada del túnel, donde encontraron una pequeña abertura para salir.

Una vez que consiguieron escapar, pudieron realizar una llamada telefónica a los servicios de emergencia quienes los sacaron vivos.

No se reveló cuántos trabajadores fueron rescatados, y al momento aún se tienen reportados muchas personas desaparecidas por el deslave en esta parte de la India.

“Si el incidente hubiera ocurrido por la tarde, después del horario laboral, cuando los obreros y trabajadores de las obras y los alrededores ya estaban en sus hogares, la situación no sería tan grave”, comentó el primer ministro de Trivendra Singh Rawat.

Los trabajos continúan en la zona, esperando encontrar a las personas que aún están desaparecidas.