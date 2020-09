¡Sorprendió a todos! Miley Cyrus cantó este cover en el iHeartRadio

La cantante Miley Cyrus participó en el iHeartRadio Music Festival y cantó un cover de los 70 que dejó encantados a muchos.

Cyrus, quien recientemente estrenó su videoclip “Midnight Sky”, subió a los escenarios del iHeartRadio Music Festival para interpretar el sencillo “Heart Of Glass” de Blondie.

El tema que fue un éxito de antaño encantó a los espectadores del festival de tal modo que le pidieron a Cyrus lanzar la interpretación como sencillo en plataformas digitales.

Por demanda popular, mi cover de Heart Of Glass está en los servicios de streaming , tuiteó la cantante el 29 de septiembre.

La interpretación de Miley de “Heart Of Glass” se lanzó también en YouTube , donde los usuarios pueden escucharla gratuitamente.

El iHeartRadio Music Festival se celebró el 27 y 28 de septiembre con presentaciones de artistas como Bon Jovi, Alicia Keys y Khalid.

Miley Cyrus en el iHeartRadio Music Festival

Cyrus no solo interpretó “Heart Of Glass” en el festival de música, también cantó sus sencillos “Who Owns My Heart”, “Nothing Breaks Like a Heart” y el recién estrenado “Midnight Sky”.

La cantante, quien desde hace unos años ha develado una excéntrica faceta, interpretó “Who Owns My Heart” con provocadoras imágenes de fondo donde luce poca ropa sobre una cama en forma de corazón.

A pesar de sus controvertidas facetas, Cyrus sigue encantando a sus fanáticos quienes suman millones de reproducciones en su canal de YouTube .

Aunque no es oficial, unas fotos publicadas por Cyrus junto a la cantante Dua Lipa han creado la expectativa de que las artistas podrían estar trabajando en una colaboración juntas.