Space Jam: New Legacy presenta nuevas imágenes; así luce Bugs Bunny

Se revelaron nuevas imagen de la película Space Jam: New Legacy, donde el afamado basquetbolista LeBron James compartirá pantalla con Bugs Bunny.

La continuación de la épica historia que protagonizó Michael Jordan en 1996, llegará este 2021 pero con la estrella más importante de la NBA de esta época: LeBron James. Quien junto a los Looney Tunes vivirá una nueva aventura; sin embargo al momento no se conocen más datos de la historia.

Y para que los fans se froten más las manos, Warner reveló nuevas imágenes de la cinta, donde se puede ver al basquetbolista con el uniforme completo del Tune Squad, además de cómo lucirá Bugs Bunny, pues la animación no será de forma tradicional, si no que en 3D.

Aunque ya se habían revelado algunas imágenes, estas lucen más detalladas, además que se puede ver al líder de los Looney Tunes de más de cerca.

Cabe destacar que en las imágenes aparece Don Cheadle, quien es War Machine en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), aunque no se sabe que papel desempeñará en la cinta.

El estreno de la película Space Jam: New Legacy se tiene previsto para el 21 de julio del 2021 y llegará a cines y por medio de la plataforma HBO Max. Esto es porque Wanner buscará llegar a la mayor cantidad de audiencia posible, pues con la pandemica del COVID-19, muchas salas se han visto afectadas en afluencia.

This year, the biggest Warner Bros. premieres are coming to theaters and streaming on HBO Max the exact same day. What movie are you most excited for? 🍿 https://t.co/6Ny7n8JUGk pic.twitter.com/UEMmDlMIy6

— HBO Max (@hbomax) January 16, 2021