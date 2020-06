Spectrum ayuda a pequeñas empresas de Charlotte

A medida que la economía reabre, Spectrum lanza una iniciativa destinada a impulsar a las pequeñas empresas con un mes de servicio gratuito para nuevos clientes.

Oferta de Spectrum

La oferta de Spectrum está dirigida a dinamizar a las pequeñas empresas en el área de Charlotte, como cafeterías locales, restaurantes, gimnasios y minoristas, a medida que reabren sus puertas y reanuda la actividad diaria para sus clientes.

Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía estadounidense y liderarán la recuperación económica de EE.UU. en las próximas semanas y meses , dijo Jonathan Hargis, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Marketing de Charter Communications, Inc. Al igual que las pequeñas empresas sirven a sus comunidades locales, estamos orgullosos de desempeñar un papel en el apoyo a sus necesidades de conectividad. Con nuestros servicios avanzados de Internet, teléfono y televisión de banda ancha .

Bulmaro Castañeda, el encargado de la Carneceria y Tortilleria Lupita ubicado en South Boulevard, dice que el acceso a Internet es esencial para dirigir el negocio.

Las básculas están conectadas a las cajas registradoras entonces sin el Internet prácticamente no podrías trabajar , dijo Castañeda a La Noticia.

Spectrum Business

Spectrum Business, también lanzó nuevos recursos en línea para ayudar a los propietarios de negocios a superar los desafíos económicos. Los programas federales de préstamos-subsidios y las herramientas para aprovechar al máximo sus servicios de Spectrum, sin costo adicional.

Como parte del Plan de Mantener a Los Americanos Conectados (Keep Americans Connected Plan), Spectrum no desconectará ni cobrará cargos por pagos atrasados a clientes residenciales o de pequeñas empresas que experimenten dificultades económicas debido a COVID-19 , dijo Patrick Paterno, Director de Relaciones Públicas.

No me ha tocado el COVID-19 pero esta muy bien [ese plan] para aquellos que no han podido hacer sus pagos , dijo Víctor Abad, dueño de Juanita’s Bakery y cliente de Spectrum. [El uso del Internet y teléfono] es la única forma ahora mismo que se está viviendo .

La oferta para un mes gratuito de servicios de Spectrum Business está disponible inmediatamente en toda el área de Charlotte. Más información está disponible en business.spectrum.com/reopen o por llamando al 833-537-0730.