Jesús el “Tecatito” Corona sigue demostrando que está en estado de gracia y esta vez marcó un gran gol en el partido de la Liga Nos entre el Porto y el Sporting de Lisboa.

Al minuto 45 justo antes de que el árbitro pitara el final del primer tiempo, el Tecatito Corona siguió una jugada encabezada por su compañero Luis Díaz, quien cayó en su ingreso al área. El mexicano tomó el balón a la deriva, recortó a un defensa y cuando el portero salió a achicar, definió con un suave toque que dejó sin nada que hacer a Antonio Adán.

El gol significó la victoria parcial 1-2 del Porto al término de la primera mitad. Sin embargo, el Sporting rescató el empate al minuto 85’ con un tanto de Luciano Vietto.

Con este sensacional gol quedó confirmado el gran momento que vive el Tecatito, que en la pasada fecha FIFA brilló con la Selección Mexicana siendo la pesadilla de la defensa holandesa.

Durante el pasado mercado de piernas en Europa, se rumoró que Tecatito era pretendido por clubes importantes; sin embargo, su fichaje por un grande del Viejo Continente no se concretó, lo que generó que varios periodistas se preguntaran por qué no había sido contratado.

Su excompañero en el Porto y actual jugador del Monterrey, Miguel Layún, aseguró que Jesús Manuel Corona no fue fichado por ser mexicano.

“Porque no tiene otra nacionalidad! Vale el precio que quieran ponerle, no conozco muchos jugadores tan desequilibrantes como él!! O me equivoco en mi percepción ???”, tuiteó Layún.