Spotify lanza dispositivo para autos “Car Thing”

Spotify lanzó el 13 de abril una edición limitada de su “Car Thing”, un dispositivo comandado mediante voz para usar el servicio de música en streaming.

El dispositivo se activa tan solo con el comando “Hey Spotify” y permitirá a los usuarios escuchar música, podcasts, noticias y los demás contenidos ofrecidos en Spotify.

Sin embargo, el producto está disponible en edición limitada para suscriptores Premium en Estados Unidos, quienes hayan recibido un correo electrónico donde se les ofrezca el dispositivo.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Para estos usuarios el producto no tiene costo alguno, solo tendrán que pagar el precio de envío. No obstante, para usarlo deben cubrir ciertas condiciones de elegibilidad.

El dispositivo funciona por comandos de voz. (Imagen: Spotify)

Car Thing requiere que mantenga una suscripción paga de Spotify Premium directamente a través de Spotify y un teléfono inteligente con conexión de datos móviles o WiFi. Solo suscriptores de pago elegibles. One Car Thing por suscriptor elegible, hasta agotar existencias, expresó Spotify en su sitio web.

Otros suscriptores que quieran recibir un “Car Thing” deben sumarse a la lista de espera en carthing.spotify.com haciendo clic en “Put me on the list”. Spotify anuncia que el precio anticipado del producto será de $79.99.

Para más información, suscríbete a nuestro Newsletter.