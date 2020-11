Aunque no lo crean, el servicio de Stadia continúa en funcionamiento y Google quiere revivirlo para colocarlo como una de las plataformas de videojuegos top en el mercado frente a sus competidores.

El servicio de Stadia ha sido un rotundo fracaso para Google, en gran parte se debe a la poca promoción y promociones que hay para atraer clientes potenciales, pero cuando parecía que no iba a dar más, la empresa decidió invertir en una propuesta para revivirla.

Google regala kits de Stadia a clientes de YouTube Premium

Además de hacer crecer su catálogo de títulos disponibles, Google también ofrecerá kits Stadia Premiere Edition y el único requisito es tener suscripción YouTube Premium.

Así es, parece tan fácil como esto, pero deberás ver en tu cuenta si eres acreedor a este paquete, ya que tendrá un número limitado de entregas en cada país donde esté dispponible la plataforma.

¿Cómo saber si eres ganador de un kit Stadia?

Esta promoción primero se desplegó en Estados Unidos y Reino Unido, y ahora ya está disponible en más territorios según expone The Verge.

Para saber si eres acreedor a la promoción, con sólo abrir tu cuenta de YouTube Premium te deberá aparecer un pop up con un mensaje que diga que eres ganador, si no hay mensaje, entonces no serás acreedor a nada.

Pero si eres afortunado, tendrás en breve tu paquete de Stadia Premiere Edition con un valor de 99 dólares, de esta forma, Google quiere recompensar a aquellos que no quedaron del todo satisfechos con el servicio.

“Eres uno de nuestros más valiosos miembros de YouTube Premium y queremos darte las gracias. Así que, felicidades por tu Stadia Premiere Edition, con un valor de 99 dólares -es gratis”, se lee en el mensaje.

¿Qué incluye este paquete que envía Google?

El kit de Stadia Premiere Edition incluye Google Chromecast Ultra para vincular con una pantalla y un control wireless oficial de la plataforma, así que esperamos seas uno de los afortunados que pueda tenerlo en casa.

La única mala noticia es que Stadia no está disponible en todo el mundo, sólo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia y España son los que cuentan con esta plataforma.