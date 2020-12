Star: la plataforma de adultos de Disney+, te decimos todo lo que necesitas saber

Star es la plataforma de Disney con contenido solo para adultos y te decimos todo lo que necesitas saber.

Si has usado Disney+, seguramente has notado que hay muchos títulos que no aparecen en esta plataforma y es que los contenidos más violentos o de temática más adulta solo estarán disponibles en Star+.

Por ejemplo, algunas películas como Logan, Alien y Deadpool, aunque pertenecen a Disney no parecen en su plataforma, debido al contenido violento.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Disney busca que Disney+ se mantenga como un sitio familiar y amigable con las y los niños.

¿Qué es Star de Disney+ y qué podrás ver?

Star es un servicio de India que comenzó en los 90 y ha demostrado ser un éxito en los últimos años. Promete el contenido más violento y dirigido a adultos de Disney, entre ellos del canal ABC, FX, FOX, ESPN, Freeform y de los estudios Searchlight y 20th Century Studios.

Además, incluirá cintas como Logan, Alien, Fight Club, Jojo Rabit y series como How I Meet Your Mother, Greey’s Anathomy, Los Simpson y Family Guy.

Star contará con contenido que ya pertenece a Disney y no de otros canales o plataformas, como ocurre con Hulu.

¿Cuándo llega Star y cuánto costará?

Star estará disponible en América Latina en junio del 2021.

Costará alrededor de 7.50 dólares al mes que podrás contratar de manera independiente o en un paquete con Disney+ que costará 9 dólares mensuales por ambas plataformas.

Actualmente Disney+ en Estados Unidos cuesta 6.99 dólares, aunque en marzo subirá a 7.99 dólares.