Star-Lord es bisexual y poliamoroso, asegura Marvel del personaje de Chris Pratt

Conocido como Star-Lord, el personaje Peter Quill, que es interpretado por el actor Chris Pratt, es bisexual, según lo confirmó Marvel.

De acuerdo con la empresa de entretenimiento, este personaje de Guardianes de la Galaxia es, además, poliamoroso.

El futuro del personaje era incierto, pero fue revivido en un nuevo cómic de Al Ewing. En el último número de “Guardians of the Galaxy: I shall make you a Star-Lord #9”, el escritor profundizó en la sexualidad del vaquero espacial, quien se adentra en una relación poliamorosa con una pareja formada por Aradia y Mors.

La escena en el cómic muestra la relación de Peter Quill con la pareja mientras disfrutan de un baño. Él les dice “ustedes son mi hogar” antes de acurrucarse con los dos en el agua.

Hasta el momento, el actor de Jurassic World no ha hecho ningún comentario, pues no se sabe si la sexualidad del personaje se incorporará en la representación de Pratt en los proyectos del Universo Marvel.

Hay que recordar que Chris Pratt pertenece a una comunidad religiosa que no apoya a las personas de la comunidad LGBTQIA+.

Chris Pratt es miembro de Hillsong Church, quienes recientemente han sido acusados de sacar provecho de trabajo gratuito, así como de no contratar a nadie de la comunidad LGBTQIA+ e incluso de apoyar las terapias de conversión.

Otros famosos que han pertenecido a Hillsong Church son Justin Bieber, Nick Jonas, Kendall Jenner y Selena Gomez, quien recientemente anunció su salida de esta congregación por el escándalo sexual del pastor Car Lentz.

Chris Pratt ya ha interpretado a Star-Lord / Peter Quilla en las dos películas basadas en los cómics, así como en Avengers y aparecerá en Thor: Love and Thunder, que se estrenará en el 2022. Además, en una tercera cinta de Guardianes de la Galaxia que está programada para el 2023.

Aquí te dejamos las imágenes del cómic que muestran que Star-Lord es bisexual y poliamoroso, como ya lo confirmó Marvel.

I wonder what was #ChrisPratt ´s reaction when he found out that #Marvel has confirmed that StarLord Peter Quill is bisexual!

He belongs to an anti-LGBTQ church, in case you don´t know. pic.twitter.com/4aF7PpKavH

— Clara Monnerat ︽✵︽ (@monnerat_clara) December 14, 2020