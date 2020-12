Star Wars anuncia nuevas series y películas

Disney realizó varios anuncios sobre Star Wars, lo que serán proyectos de series y películas, que comenzarán a desarrollarse próximamente.

Durante el Investor Day, la empresa dio un vistazo de lo que será su futuro, dentro de lo que anunció 10 nuevas series de Marvel y 10 de Star Wars para el futuro, las cuales llegarán a Disney Plus.

Con Star Wars las cosas llegaron de golpe, pues se hicieron anuncios masivos, como el primer tráiler de las series de del spinoff de Clone Wars, llamada Bad Batch, así como las primeras imágenes de la grabación de la de Casian Andor, protagonizada por Diego Luna, además del logo de Obi-Wan Kenobi, que tendrá a Ewan McGregor, que tendrá a Hayden Christensen como Darth Vader.

A sneak peek at Star Wars: The Bad Batch, an all-new animated Original Series from Lucasfilm Animation, coming soon to #DisneyPlus pic.twitter.com/V0jQc4XNIe — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Confirman serie de Ahsoka en Star Wars

Pero por ahora solo se sabe del nombre de dos de las que llegarán al universo creado por George Lucas. La primera es la ya esperada serie de Ahsoka Tano, la cual será interpretada por Rosario Dawnson; la cual seguramente contará la historia de la ex padawan, pues aún hay muchas dudas sobre lo que pasó con ella después de la serie animada Rebels. Aunque ya se dio un primer vistazo a este personaje en live action en The Mandalorian, aún hay mucho misterio a su alrededor.

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/jD8byvNvDP — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Pero además se anunció Rangers of the New Republic, de la cual no hay muchos datos, pero será ubicada entre Return of the Jedi y The Force Awakens. Por el momento no se sabe si será live action o animada.

Rangers of the New Republic, a new Original Series set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EMzFuiqdOs — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Otra serie confirmada será Visions, la cual será de pequeños cortos de Anime, que contarán historias en la galaxia de Star Wars.

Star Wars: Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world’s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/lmCZGSHEhY — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Otras de las series anunciadas fueron la de Lando, que estará a cargo de Justin Simien. Además de The Acolyte, la cual explorará el lado oscuro de la fuerza en tiempos de la Alta República. Además aunque no se confirmó se estaría trabajando en una tercera temporada de The Mandalorian.

Nueva película de Star Wars

Finalmente se anunció que Patty Jenkins (responsable de Wonder Woman), dirigirá la película Rouge Squadron, una historia de uno de los escuadrones más famosos de la galaxia, que en la época de Legends fue dirigido por Luke Skywalker y Wedge Antilles.

También se tiene a Taika Waititi trabajando en un nuevo proyecto el cuál aún no se sabe que Tratará. Además llegará Droids, una película animada que se estrenará en Disney Plus y que será protagonizada por C-3PO y R2-D2.

Lucas Film tiene otros proyectos

Pero además de todo lo relacionado con Star Wars, se anunció que Harrison Ford, llegará a una nueva entrega de Indiana Jones, además la serie Willow, la cual será estelarizada por Warwick Davis (Wicket el Ewok), además de la película Children of Blood & Bone.