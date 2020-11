Los Pittsburgh Steelers son el único equipo invicto en la NFL en este momento, con triunfos contundentes sobre los Baltimore Ravens y Tennessee Titans, son serios contendientes al título y en gran parte se debe al QB Ben Roethlisberger.

Steelers reportan cuatro posibles casos de COVID-19

Apenas un par de días después de vencer de forma apretada a los Dallas Cowboys 24-19, los Steelers reportaron al menos cuatro posibles casos de COVID-19, entre los que destaca el QB Ben Roethlisberger.

Los otros jugadores que serán separados del plantel son el OL Jerald Hawkins, el RB Jaylen Samuels y el LB Vince Williams, quienes estarán aislados algunos días mientras se les aplican pruebas para determinar si son portadores del virus.

Steelers’ QB Ben Roethlisberger was deemed a high-risk, close contact, per source. Provided he passes COVID tests this week, he would be eligible to come off the list Saturday and play Sunday against the Bengals. — Adam Schefter (@AdamSchefter) November 10, 2020

Continúan los contagios en la Liga

La NFL no ha podido frenar los casos de COVID-19 en la Liga, ya que equipos como los New England Patriots, Detroit Lions, Tennessee Titans, Green Bay Packers, Baltimore Ravens, entre otros han reportado jugadores portadores del virus.

Ante la situación en los Steelers, los cuatro jugadores serán sometidos a varias pruebas para determinar si juegan el próximo domingo ante los Cincinnati Bengals, duelo Divisional que podría poner en riesgo el invicto del equipo con estas posibles bajas en los Steelers.

To be clear, Steelers’ QB Ben Roethlisberger has tested negative and was placed on the Reserve/COVID list for close contacts, per source. Roethlisberger is said to have “been diligent” with his behavior around others. — Adam Schefter (@AdamSchefter) November 10, 2020

¿Quién confirmó los posibles casos de COVID-19 en los Steelers?

Adam Schefter, periodista e insider de la NFL fue quien reportó estos posibles casos de COVID-19 en los Steelers.

Por otra parte, el QB Ben Roethlisberger se recupera de una dolencia en la espalda tras un golpe que sufrió ante los Dallas Cowboys y que lo orilló a abandonar el partido una jugada.

And so two of the four AFC North starting QBs, Ben Roethlisberger and Baker Mayfield, now are on Reserve/COVID. https://t.co/hWXeMmbijI — Adam Schefter (@AdamSchefter) November 10, 2020

En los próximos días, los Steelers darán el parte médico oficial para saber si Ben Roethlisberger y los otros tres jugadores se ausentan el próximo domingo.