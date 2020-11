Stephanie Valenzuela revela por qué no perdonará a Eleazar “N”

Stephanie Valenzuela, novia de Eleazar “N” ha revelado por qué no piensa otorgarle el perdón a su agresor. Después de haber vivido momentos de terror cuando fue atacada por Eleazar “N”, la modelo peruana asegura que no lo perdonará.

“A mí no se me ha dado ninguna camioneta ni dinero como se ha dicho en los medios”, dijo Valenzuela a Ventaneando.

La cantante asegura que si así fuera ella ya hubiera ofrecido el perdón a su novio, cosa que no ha sucedido.

“No le he otorgado el perdón ni se lo pienso otorgar”, asegura. “Si yo no hablo, si no denuncio va a haber una quinta chica maltratada y yo no quiero tener eso en mi consciencia”, dice Valenzuela. “No deseo que ninguna mujer pase por lo que yo pasé”.

Stephanie Valenzuela llevaba 2 meses de relación con Eleazar “N”

La peruana ha revelado que ella y Eleazar “N” tenían 3 meses de conocerse y 2 meses de noviazgo. Comenta que en ese tiempo de convivencia empezó a notar cambios bruscos en el estado de ánimo del actor. “Era atento, cariñoso y dulce pero luego tenía episodios de enojo que me asustaban”, revela. “Se ponía agresivo y gritaba”.

Al ver este lado oscuro de su pareja, Valenzuela trató en varias ocasiones de terminar la relación pero Eleazar “N” le prometía que iba a cambiar y que tomaría terapia.

Pero esto nunca sucedió y llegó aquel terrible día en el que el actor la atacó, le mordió la cara y trató de estrangularla.

Ella ahora solo espera que se haga justicia

Ahora que el actor ya se encuentra en la cárcel y se ha iniciado un proceso para enjuiciarlo, Valenzuela sólo desea que su caso no quede impune. Ella ha cumplido con su deber de denunciar y no desea que otra mujer pase por algo similar.

Por último, la cantante y modelo se dice una mujer fuerte que se ha llenado de valentía para poder ayudar a otras mujeres mostrando el ejemplo. “No tengan miedo de denunciar”, le recomienda a otras mujeres que están pasando por algo similar.