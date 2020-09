El canadiense salón de la fama de la NBA, Steve Nash, fue nombrado este jueves como nuevo entrenador de los Nets de Brooklyn.

Aunque Steve Nash no cuenta con experiencia como técnico, los Nets confían en que tiene las condiciones natas para dirigir a un equipo que estará encabezado por Kevin Durante y Kyrie Irving la próxima temporada.

El dos veces MVP de la NBA trabajó como asesor en los Golden State Warriors, donde convivió con su próximo dirigido y líder del equipo, Kevin Durant.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise’s NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020