Steven Spielberg y creadores de Stranger Things realizarán The Talisman de Stephen King

Steven Spielberg, en conjunto con Matt y Ross Duffer, los creadores de Stranger Things, se encuentra trabajando para concretar una serie de The Talisman, de Stephen King.

Y es que, según lo informó The Hollywood Reporter, el director de Tiburón y E.T compró desde 1982 (dos años antes de la publicación) los derechos en perpetuidad para reproducir en patalla la historia.

El director ha pasado cerca de 35 años desarrollando el proyecto y buscando la forma de adaptar la novela del escritor de Eso y El Resplandor, por lo que se ha decidido que la mejor forma es a través de una serie.

The Hollywood Reporter reveló que los hermanos Duffer, quienes llevaron a cabo Stranger Things, participarán como productores ejecutivos de la serie.

Asimismo, se detalló que The Talisman será producida por Netflix, en asociación con Amblin Television y Paramount Television Studios.

The Talisman es una novela escrita por Stephen King y Peter Straub, publicada en 1984, que narra la historia de Jack Sawyer, un niño de 12 años que realiza un viaje para encontrar un poderoso talismán con la idea de salvar a su madre.

Sin embargo, el joven deberá moverse entre distintas realidades que le revelarán que la reliquia que busca puede salvar el mundo.

Al continuar en discusión, Netflix no ha dado más detalles del proyecto, por lo que aún no se sabe quiénes participarán en The Talisman, la serie que llevará a cabo Steven Spielberg y que fue coescrita por Stephen King.