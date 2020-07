Sube 81 % precios de solicitud de ciudadanía y otros trámites migratorios

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 31 de julio una regla final, que busca subir nuevamente los precios de las tarifas de ciertas peticiones de beneficios de trámites migratorios y ciudadanía.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) “necesitan recuperar” todos los costos de los servicios que ofrece.

A diferencia de otras agencias gubernamentales, USCIS se financia con tarifas cobradas, lo que financia cerca del 97 del presupuesto de la entidad.

Nuevos precios de trámites migratorios

La regla propuesta se finalizará y publicará en el Registro Federal el lunes 3 de agosto, y entrará en vigencia el 2 de octubre. Una vez que entre en vigencia, aumentarán los precios de innumerables trámites migratorios, que incluyen:

Al costo para solicitar la ciudadanía estadounidense por naturalización, pasó de 640 a 1,160. Esto representa 520 extra o un incremento del 81.

El permiso de trabajo (Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo) pasó de 410 a 550, un aumento del 34.

Si usted obtuvo su residencia legal por matrimonio, antes tenía que pagar 595, y ahora tendrían que pagar 760 para remover las condiciones en su estatus, esto es un 28 de aumento.

El trámite para la solicitud de suspensión de deportación subió un 535, pasando de 285 a 1,525.

La residencia permanente y solicitudes relacionadas aumentarían de 1,225 a 2,270

Las justificaciones

Según requerido por la ley federal, USCIS llevó a cabo una exhaustiva revisión bianual de las tarifas y determinó que las tarifas actuales no recuperan los costos totales de proporcionar los servicios de adjudicación y naturalización.

DHS ha ajustado las tarifas de USCIS en un aumento promedio ponderado de 20 % para recuperar sus costos operacionales. Las tarifas actuales pudieran ocasionar una insuficiencia de fondos de cerca de 1,000 millones por año.

“USCIS está obligado a examinar los fondos entrantes y salientes y a hacer ajustes a base de ese análisis”, dijo Joseph Edlow, subdirector de políticas de USCIS.

Condenan la medida

“En los últimos años, la administración Trump ha intentado todos los trucos sucios, y algunos ilegales también, para hacer que la ciudadanía y otros beneficios migratorios sean imposibles o poco prácticos para los inmigrantes. Esta es la razón por la cual el USCIS afirma que se declaró en quiebra. Esta es la razón por la cual hay menos solicitudes, y esta es la razón por la cual hay cientos de miles de solicitantes en la lista de espera para ser ciudadanos, con una posibilidad creciente de que no puedan votar este noviembre”, dijo a La Noticia Susan Flores, de The National Partnership for New Americans.

Para leer la lista completa de cambios en los precios de trámites migratorios, visite aquí.