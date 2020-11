Sujeto atacó a un empleado de McDonalds y resultó apuñalado en el pecho

Un sujeto armado que pedía comida para llevar se subió a la ventanilla de su auto para atacar a un empleado de un McDonald’s de Asheville, quien para defenderse sacó una navaja de su bolsillo y apuñaló al presunto agresor.

Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre, cuando a las 7:45 de la noche, el Departamento de Policía de Asheville (APD) respondió a la llamada del restaurante McDonald’s de 950 Patton Avenue respecto a un incidente de apuñalamiento.

Los oficiales llegaron y encontraron que el cliente involucrado en la riña dejó su vehículo en el carril de entrada cuando subió parcialmente por la ventanilla para atacar a un empleado que estaba adentro.

El empleado utilizó una navaja de bolsillo para defenderse, lo que provocó que el sospechoso sufriera una puñalada en el pecho.

El sospechoso, a pesar de su lesión, pudo huir del lugar. Más tarde, se determinó que la herida sufrida por el sospechoso no amenazaba su vida.

De acuerdo con una investigación, se determinó que el sospechoso fue identificado como Ron Markece Logan, de 28 años, de Asheville.

APD asking for #community help to locate 𝗥𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝗰𝗲 𝗟𝗼𝗴𝗮𝗻. Logan climbed through a McDonald's drive-thru window to attack an employee. Logan considered armed, call 911 if seen.

@WLOS_13 @asheville @wyffnews4 @WSPA7 @foxcarolinanews pic.twitter.com/HdMVANBJtf

— Asheville Police (@AshevillePolice) November 10, 2020