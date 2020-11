Sujeto se hizo pasar por cliente para luego robar un Dunkin Donuts en Asheville

Todo transcurría con tranquilidad la tarde del jueves 30 de octubre pasado en Asheville, hasta que de pronto, un sujeto ingresó a las instalaciones de un Dunkin Donuts, determinado a robarse el dinero haciéndose pasar por un cliente.

A las 4:30 de la tarde, el Departamento de Policía de Asheville (APD) respondió una llamada desde el local comercial de Dunkin Donuts de Hendersonville Road para denunciar un robo a mano armada.

Los oficiales arribaron al lugar y se encontraron con que el sospechoso había estado sentado en el negocio durante algún tiempo como cualquier cliente poco antes de caminar hacia el mostrador y exigir que le entregaran todo el dinero de la caja.

El presunto ladrón fue descrito como un hombre blanco y vestido con un gorro azul, una mascarilla negra, una sudadera con capucha gris y pantalones cortos azules. El sospechoso amenazó al personal y amagó diciendo que estaba armado con una pistola.

